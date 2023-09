Hugh Jackman se divorcia luego de casi 30 años de matrimonio

En un comunicado en conjunto, el actor Hugh Jackman anunció su separación de quien fue su esposa durante 27 años, Deborra-Lee Furness.

"Hemos tenido la suerte de compartir casi tres décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y amoroso", comentó la expareja en un comunicado para la revista People.

