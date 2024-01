Ignacia Antonia y Hans de "Gran Hermano" sufrieron robo juntos

Ignacia Hernández, más conocida como Ignacia Antonia por sus millones de seguidores en redes sociales, sufrió un robo en su auto recién comprado mientras viajaba por la Ruta 68, rumbo a Algarrobo.

La tiktoker estaba en compañía de un grupo de amigos y de Hans Valdés, exparticipante del reality show "Gran Hermano", quien lamentó en sus redes sociales que exista "gente tan mala".

Los amigos se habían bajado a comer en un restaurante de comida rápida cuando delincuentes rompieron las ventanas de su vehículo y se llevaron las maletas de todos.

"Mientras me iba acercando al auto empecé a ver que había algo levantado atrás (...) empecé a ver vidrios en el suelo. Y ahí me voy corriendo a la parte de atrás y veo que estaba todo el vidrio roto y me quedé un poco en shock", contó Ignacia Antonia a LUN.

La joven explicó que "afortunadamente armamos maletas chicas, como para dos días. Pero uno de los ocupantes era tatuador, llevaba todo su equipo y le robaron todo".

Ignacia Antonia y su relación con Hans de "Gran Hermano"

La joven tiktoker reveló al mismo medio que conoció a Hans en una fiesta: "Él se hizo amigo de unos amigos míos. Cuando organizamos lo de ir a la playa, me preguntaron si lo podían invitar y dije que sí".

"Igual fue chistoso porque cuando fuimos a dejar constancia en Carabineros, lo miraron y le preguntaron si era Hans de 'Gran Hermano' y le preguntaron del reality. Eso le puso la cuota de humor", recordó.