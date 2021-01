Jean-Philippe Cretton se realizó la vasectomía: "Es una decisión que tomé sin considerar revertirla"

Una importante decisión tomó Jean-Philippe Cretton a sus 35 años, se realizó una vasectomía.

En conversación con LUN, el rostro de Chilevisión explicó sus razones. "Nunca quise tener tantos hijos, vengo de famias chicas así que no tengo ese concepto del familión grande ni tuve el sueño de tener muchos hijos. Cuando nació mi hija (Moana junto a su ex señora), pensé que a lo mejor podría venir otro más si era seguidito. Pasó el tiempo, mi hija está próxima a cumplir siete años. Con ella tengo una relación maravillosa, somos súper compinches y con eso me siento más que realizado y feliz, entonces pensé: ¿para qué otro hijo? La diferencia de edad entre los hermanos sería mucha".

"Estaría preocupado de la universidad de la mayor y de octavo básico del otro. Preferí vivir la vida de la manera más simple y sencilla posible. Sinceramente, me da lata comenzar todo de nuevo", sostuvo.

Tras una intervención quirúrgica de 30 minutos, el periodista dijo que "es una decisión que tomé sin considerar revertirla", añadiendo que "si en algún momento pasara, hay otras formas de tener paternidad".

Finalmente, ahondó en los mitos que hay detrás de la vasectomía. "No te imaginas la cantidad de mitos, preguntas y tallas que me han llegado, como ¿Es verdad que te vas a cortar el pena? O si voy a subir de peso sin parar, o si iba a ser menos hombre por hacerme esta cirugía. Decidí tomar el bastón y visibilizar que esto es una responsabilidad y forma parte de la vida de un hombre, en pareja o familiarmente".