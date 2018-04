Jessica Chastain se une a protesta contra sentencia por caso "La Manada"

La actriz y productora estadounidense Jessica Chastain, dos veces nominada al Óscar, expresó este viernes su indignación a través de las redes sociales por la sentencia a cinco hombres que agredieron a una joven y señaló: "No es abuso, es violación", frase que se repite en España.

Un tribunal español condenó a nueve años de prisión a cinco hombres que agredieron a una joven en la fiesta de los Sanfermines de 2016 en la ciudad de Pamplona (norte), pero por abuso sexual y no por violación, al entender que no hubo uso de la violencia ni intimidación, condiciones para que la agresión se considere violación.

La sentencia provocó en toda España multitudinarias manifestaciones de rechazo al grito de "No es abuso, es violación".

Chastain, protagonista de filmes como "Zero Dark Thirty" o "The Tree of Life", afirma en Twitter: "Permanecer quieta y con los ojos cerrados no es consentimiento. Eso no es abuso sexual. Es violación".

En otro mensaje, la intérprete estadounidense, conocida por su militancia feminista, recuerda que la legislación española diferencia el abuso sexual de la violación en que el primero no implica "violencia o intimidación".

A continuación se pregunta: "¿no intimidación? Cinco extraños tratando de cercar a una mujer intoxicada y llevarla a un lugar desconocido es increíblemente aterrador e intimidatorio. ¿Cuántas mujeres son asesinadas cada año?".

Chastain sumó así su voz a la de numerosas actrices españolas que también han hecho suyos los lemas de las manifestaciones: "Yo sí te creo", "No es abuso, es violación" o "No, es no", entre ellas Paz Vega o Maribel Verdú.

5 strangers told an intoxicated teenager that they would walk her to her car. Instead they took her to another location where they filmed gang raping her. Being motionless with her eyes closed doesn't equate consent. That isn't sexual abuse. It's rape. https://t.co/rHmcsZHSH3 — Jessica Chastain (@jes_chastain) 26 de abril de 2018

"Under Spanish law, the lesser offence of sexual abuse differs from rape in that it does not involve violence or intimidation." No intimidation? 5 strangers luring an intoxicated woman to an unknown location is incredibly scary & intimidating. How many women are killed each year? — Jessica Chastain (@jes_chastain) 26 de abril de 2018