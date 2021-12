Julio César Rodríguez salvó vida de Carlyn Romero con maniobra de primeros auxilios

Una delicada situación se vivió en un evento la noche del miércoles protagonizada por Julio César Rodríguez y la influencer Carlyn Romero, que fue salvada por el conductor gracias a la maniobra de Heimlich.

Tras la entrega de los premios Juegaenlinea, los participantes compartieron en un cóctel y Romero comió uvas. Una de ellas le provocó una asfixia. "Estoy hablando, riendo, compartiendo y me atragantó con una uva. Fue porque me puse a reír mientras tragaba", contó la influencer de 27 años de LUN.

"No pude respirar, no podía hablar y empiezo a hacer gestos para avisar lo que me estaba pasando. Me estaba ahogando y me empecé a desesperar", expresó Romero.

Cerca de ella estaba Rodríguez y atinó a hacer la maniobra de primeros auxilios. "Cuando le vi la cara, ella tenía los ojos rojos, así es que la agarré y tuve que actuar", dijo "JC" al mismo medio.

"Él me decía al oído 'respira, intenta respirar'. Y me hace tres veces este apretón de guata, súper duro... por suerte pude botar esa uva. Después respiré y fue un alivio", declaró Romero.