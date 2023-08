Kenita Larraín habló sobre relación pasada con Iván Zamorano

Anoche, Kenita Larraín protagonizó un potente momento en televisión, al no solo hablar sobre su relación pasada con Iván Zamorano, sino que también destinar un mensaje al ex centrodelantero.

Inéditos detalles sobre su relación pasada fueron entregados, como por ejemplo, que Kenita fue víctima de violencia. Además, en medio del estelar ella negó haber protagonizado una infidelidad.

Todo sucedió en el provocador nuevo programa "El Purgatorio", conducido por Ignacio Gutiérrez, donde el animador le preguntó a la numeróloga "¿Tu podrías mirar a la cámara y mandar un mensaje a Iván?.

¿Cuál fue el mensaje que le destinó Kenita Larraín a Iván Zamorano?

"Cuando se acercaba la fecha del matrimonio hubo momentos complejos, terminamos muchas veces y volvíamos. Llegó un momento que no dio para más", introdujo la "Rubia de ojos celestes", como se titula su biografía escrita por Sergio Marabolí.

"Peleamos un día sábado, una semana antes del matrimonio, y los dos decidimos terminar la relación. No me sentía amada, sentí que no me querían, no sentía que me estaban tratando bien", lanzó.

En la misma línea, comentó que "creo que han pasado muchos años, tú tienes tu familia y yo también, y creo que sería lindo conversar y sanar ese dolor".

"Yo sé que a lo mejor, hasta el día de hoy, no me perdona que yo me haya ido, y no me haya querido casar. Siento que él tuvo la esperanza de que volviera y nos casáramos".

Pero un momento llamó la atención de los televidentes: "Yo tenía mucho miedo, me encerraba en el baño y lloraba", relató, aunque también asumió responsabilidad por ciertos aspectos.

"También le ofrezco disculpas, por si en algún momento lo herí, porque no me casé... Por lo que queríamos construir juntos, también le digo, lo siento", meditó en vivo Kenita Larraín.

"Ojalá algún día podamos conversar", cerró entonces Larraín.