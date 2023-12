Kenita Larraín revela que quiere reconciliarse con Iván Zamorano

A 20 años de su ruptura sentimental, Kenita Larraín reveló que está dispuesta a arreglar las cosas con Iván Zamorano.

En un adelanto de "Podemos Hablar", que será emitido este viernes, la numeróloga se refirió a su reconciliación con Daniella Campos, mencionando también que arreglar las cosas con Marcelo Ríos y Giuliana Sotela, y que solo le falta enmendar su relación con el ex futbolista.

"Éramos otras personas en ese momento (...) Me gustaría dar vuelta la página con eso y mirarlo desde otro lugar, porque creo que ya han pasado 20 años y un poquito más. Obviamente él es un hombre totalmente distinto, me imagino, yo también. Me gustaría expresar que, si en algún momento se da la oportunidad de poder conversar, creo que sería muy sanador", confesó la ex modelo.

Bajo esta misma línea, Larraín añadió que para Zamorano "fue súper fuerte que yo no me casara, él nunca pensó que yo no me iba a casar y debe haber sido '¡cómo me hizo esto!'".

Asimismo, la ingeniera comercial señaló que tomó la decisión de no llegar al altar con el ídolo nacional ya que "no me sentía querida en la relación, la relación estaba muy mal".

"Fui súper valiente, me eché a un país encima, y ahí es donde hablo en el libro de que en algún momento sentí como 'capaz que me tenga que ir de Chile', porque había muy mala onda conmigo", recordó.

"Por lo menos desde mi vereda, siento que eso está muy sano, no tengo ni odio, ni mala onda, ni rencor, quedé con lo bonito y de lo no tan bonito saqué mis aprendizajes", sentenció Kenita.