Kim Kardashian se llena de críticas por incómodo look en la MET Gala

Este lunes se llevó a cabo una nueva versión de la famosa MET Gala, donde Kim Kardashian volvió a llamar la atención de las redes sociales.

En el evento, cuya temática era "Sleeping Beauties: Reawkening Fashion", la socialité apareció vistiendo un traje completamente metálico de diseño Maison Margiela de John Galliano, con un corset extremadamente ajustado en su cintura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian (@kimkardashian)

El criticado look de Kim Kardashian

Este detalle hizo que la estrella de "The Kardashians" se llenara de críticas, puesto a que varios internautas se preguntaron si esto afectaba sus órganos y si incluso podía respirar bien en el atuendo.

Sin embargo, no es la primera vez que Kardashian vuelve a causar controversia con su look en el evento, puesto que en 2019 confesó que apenas pudo respirar con su ajustado diseño de Thierry Mugler.

Asimismo, el 2022 volvió a estar en la polémica al aparecer vistiendo un icónico vestido de Marilyn Monroe donde, por luchar para entrar en el traje, terminó causándole daños a la pieza que formaba parte de una exhibición en Ripley's Believe It or Not Hollywood.

Ver los gestos de incomodidad de Kim Kardashian en la #MetGala me hace pensar lo siguiente:

Realmente le lastimaba el corset, tal vez no le cerró bien el vestido y por eso se puso ese suéter lleno de pelusa que quitaba vista al traje. pic.twitter.com/YNlrYnQ56N — Evy☕🌸📚🎶🔮✨💜💚 (@untantoasocial) May 7, 2024

Por lo general no estoy a favor de juzgar gustos ni cuerpos ajenos, pero lo que se hace Kim Kardashian a sí misma es una barbaridad y el ejemplo que da como figura pública es terrorífico. Su cuerpo está totalmente deformado, es irreal e insano.pic.twitter.com/uHx1PiBIVK — 💜 La Quisquillosa 💫 (@LaQuisquillossa) May 7, 2024

Kim Kardashian rn pic.twitter.com/ZvlwrAWGoD — madd ho :) (@maddyho7) May 7, 2024

Los organos de Kim Kardashian cada vez que va a usar un corset: #MetGala pic.twitter.com/nF6EAk6e7T — Alejandro (@danielorcan1) May 7, 2024

Kim Kardashian cada vez que va a usar un corset: #MetGala pic.twitter.com/PbNnbTRy75 — Luisito Rey (@LUISlTOREY) May 7, 2024