Los trató de "enemigos": Gene Simmons en picada contra los antivacunas

El bajista y co-fundador de la banda de rock Kiss, Gene Simmons, es reconocido por hablar sin tapujos sobre temas controversiales. En esta oportunidad, criticó a las personas que no creen en las vacunas y en la gravedad del Covid-19.

Durante un podcast, "El Demonio" fue consultado con respecto a su opinión sobre esos individuos. El músico fue enfático: "Si estás dispuesto a caminar entre nosotros sin estar vacunado, eres un enemigo", dijo.

"Toda esta idea delirante y malvada de que puedes hacer lo que quieras y que el resto del mundo sea condenado, es realmente terrible", sostuvo el músico de 72 años.

"Para aquellos que no creen que esto sea real, más de 5 millones de seres humanos han muerto de Covid-19. Sé que hay gente terraplanista que cree eso y en todo tipo de cosas, como que murieron porque estaban gordos o porque eran fumadores", relató.

"No, perra, murieron porque les dio COVID. Y todavía hay mucha gente que no cree en eso, y tienes que averiguar quiénes son esas personas", continuó. No me importa si juegas al fútbol o no, mantente alejado de las personas malvadas que no se preocupan por tu salud", aconsejó.

Simmons propuso una solución para este problema. "Tenemos que identificar a esas personas y sacarlas a la luz para que sepa quiénes son. Sepa quiénes son sus amigos y cuánto se preocupan por usted. Eso incluye COVID", opinó.

Como ya lo ha hecho anteriormente, juzgó a la clase política que se ha alejado de la ciencia y ha relativizado la pandemia.

"Se ha vuelto político; desafortunadamente, la extrema izquierda y la extrema derecha, ambas son malvadas. Ambos esparcen todo tipo de tonterías, no me gusta ninguno de los dos. La política es el enemigo", consideró.

Para concluir, Gene Simmons centenció que "tener COVID puede ser un evento potencialmente mortal y no quiero contraerlo", expresó.