Luis Pinto sobre disculpas de Felipe Avello: "Espero que me ayude"

El ex modelo Luis Pinto, cuyo nombre ha resurgido debido a un documental del canal Críticas QLS, respondió a las disculpas de Felipe Avello, a quien acusó en dicha cinta de exhibir imágenes suyas desnudo.

"Me he acordado mucho de Felipe durante los años, le mandé vídeos, palabras pidiendo si por favor era capaz de ayudarme, nunca lo hizo", partió diciendo a LUN el rancagüino, que sufre de un cáncer al colon.

"Espero que vea mi realidad y me ayude, que no me ignore, que con todo lo que ha lucrado me dé una manito porque lo necesito, poder hacer shows a beneficio", explicó Pinto, añadiendo que le gustaría contar también con la ayuda de Leonardo Farkas y Pailita.

Pese a lo sucedido con el también periodista, la ex figura televisiva dijo no ver maldad en Avello: "Felipe sabe lo que hizo, por eso pide disculpas (...) Solo espero que se haga justicia, que me apoye solo en este momento".

"No me estoy victimizando, no busco llenarme los bolsillos ni que me regalen las cosas, y tampoco me los llené antes", aclaró.

Asimismo Luis, que está a poco de pasar por una tercera cirugía, expresó su gratutid por "la buena onda" y manifestó sus deseos de regresar a la televisión.

"Me gustaría estar en programas, y mi sueño es ir a una gala del Festival de Viña...Yo solo quiero sentirme feliz", sentenció.