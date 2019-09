Marlen Olivari evalúa candidatura en Viña del Mar

La relación entre política y espectáculo no es nueva. Cantantes, actores, rostros de televisión y modelos han logrado conseguir un puesto entre las autoridades, aunque no siempre con resultados positivos.

En ese mundo quiere entrar la ex modelo Marlen Olivarí, quien analiza seriamente una candidatura a alcaldesa en Viña del Mar. "Es una ciudad que agoniza, por eso estoy evaluando las propuestas que me han hecho", dijo en conversación con LUN, sobre los ofrecimientos que le han llegado desde RN, Evópoli y la DC.

"Yo no soy política y nunca he militado en un partido. Yo me considero una mujer querida por hombres y mujeres, por toda la familia. Soy empática, sencilla y humana, también soy animalista y querida por el pueblo. Hincho por la gente, sobretodo por los más humildes y vulnerables", detalló Marlen sobre sus cualidades como candidata.

Además de las ofertas concretas y del cariño de sus sguidores en redes sociales, la ex "Morandé con Compañía" aclaró que su motivación viene desde lo que ha visto en los últimos años en Viña del Mar.

"La ciudad donde nací y crecí agoniza por problemas como la pobreza en los cerros y la delincuencia en varios sectores. Hay solo un hospital para 350.000 personas, eso no puede ser", sostuvo.

De convertirse en candidata Olivarí tendrá que competir con Virginia Reginato, alcaldesa de la ciudad desde hace 15 años y objeto de críticas en los últimos años por los problemas de dinero que afectan a la comuna. Pese a ello, la ex modelo asegura que "mi relación con ella es fantástica y jamás la culparía a ella de nada porque no me consta".

Las próximas elecciones municipales en Chile se celebrarán en octubre de 2020.