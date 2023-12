"Me pagaban re poco": Antonella Ríos recordó su breve paso por "Mekano"

La actriz Antonella Ríos se refirió a la época en la que que tuvo una serie de apariciones en el extinto programa juvenil "Mekano".

En conversación con Daniel Fuenzalida, Sergio Rojas y Cathy Barriga en el últomo episodio de "Me late estelar", Ríos rememoró cuando trabajó cerca de dos meses en el espacio conducido por José Miguel Viñuela.

Durante un momento de la noche, surgió el tema de el furor que causó el programa estrenado hace más de 20 años atrás.

En eso, Fuenzalida le consultó a Ríos si a ella le hubiese gustado partipar en "Mekano", a lo que la también modelo de contenido erótico asintió.

¿Cómo fue el fugaz paso de Antonella Ríos en "Mekano"?

"Trabajé cuando iba los sábados y domingos", relató la mujer de 49 años, quien recordó una de las personificaciones que le tocó hacer en ese entonces, en los inicios del show televisivo.

En ese sentido, Antonella rememoró que "hicimos un team, y una vez imité a Natalia Oreiro en 'Mekano' en la época de 'Veneno' con una chasquilla como 'Betty la fea'".

"Era un team, 'Follow the leader', ¿cachai o no?", agregó, recuerdo que fue compartido por Barriga. "Yo era de un team que duró dos meses no más. Me pagaban re poco como 3 lucas en el día", confesó.