Mirna Schindler reflexionó sobre abrupto despido de Canal 13

La periodista Mirna Schindler se sinceró sobre su desvinculación del programa de Canal 13 "Tu día", ocurrido en septiembre de 2022 y relató de qué maneras afrontó el desempleo.

"Fue muy desconcertante porque se trataba de un proyecto de 4 años que acabó en uno, y me quedé sin trabajo de un día para otro", comentó la comunicadora a LUN sobre el despido, quien en ese entonces compartía el espacio con Ángeles Araya.

A respecto, Mirna Schindler añadió que sintió "una decepción muy grande porque te das cuenta de que no puedes confiar en la palabra de nadie".

¿Qué hizo Mirna Schindler tras su desvinculación de Canal 13?

Entonces, la periodista se fue de viaje a Europa en enero y febrero, lo que lo hizo descubrir el pasatiempo del bordado."Hace un tiempo me propuse a retomarlo y estoy fascinada

En la misma línea, agregó que "realizando un trabajo manual se hace más fácil concentrarse en lo que me sucede en el momento" y confesó que "mis cercanos me dicen que ahora me notan más calmada, más zen".

Además, señaló que desde su retorno del periplo, comenzó "a construir el hábito de meditar 20 minutos todos los días", técnica que "está asociada al mindfulness, una práctica para vivir aquí y ahora sin desgastarse con ansiedad ante el futuro".

Entonces, Schindler reflexionó que "una debe entender que la vida misma es incertidumbre y que no puedes controlar lo que te pase. Tengo 56 años y estoy a 4 de jubilarme, pero si estoy en condiciones, me gustaría seguir contribuyendo".

"Cuando pasas por momentos difíciles es muy fácil caer en las tinieblas. Yo estoy eligiendo ver la luz".