Muere el hermano mayor de Madonna, Anthony Ciccone, a los 66 años

Falleció uno de los siete hermanos de la cantante Madonna, Anthony Ciccone, y su cuñado, el músico Joe Henry, comunicó la sensible noticia mediante redes sociales.

Henry, casado con otra hermana de la artista, Melanie Ciccone, publicó un comunicado junto una foto del hombre: "Lo conocía desde que tenía 15 años, en la primavera de nuestras vidas en Michigan, tantos años que ya se han ido", introdujo.

"Adiós, pues, hermano Anthony. Quiero pensar que el dios en el que tu bendita madre (y la mía) creía la tiene ahí, esperando para recibirte", continuó con respecto a la también progenitora de Madonna que murió de cáncer a los 33 años. "Al menos por hoy, nadie me disuadirá de esta visión".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Joe Henry (@joehenrymusic)

Anthony Ciccone, catalogado como "un personaje complejo" por su cuñado, pasó años viviendo en la indigencia y sufría problemas con el alcohol. En 2017 regresó a casa con su familia después de completar un programa de rehabilitación, según el Daily Mail.

Años antes, Anthony acusó a Madonna y a su familia de no preocuparse de él: "Soy un cero a sus ojos, una no-persona. Soy una vergüenza. Si me congelara hasta morir, mi familia probablemente no lo sabría ni se preocuparía por ello durante seis meses", dijo entonces.

"Nunca la quise en primer lugar, ella nunca me quiso. Nunca nos quisimos", aseveró al mismo medio en 2011.