Mujer acusa a Ron Jeremy de ser "un depredador sexual" tras incidente en hotel

La estrella del cine adulto Ron Jeremy fue acusado de agresión sexual por una mujer luego de un hecho ocurrido en un hotel en West Hollywood, Los Angeles.

Charity Carson, de 44 años, afirmó que Jeremy le pidió ir al baño en el hotel Highland Gardens "para mostrarme algo". Ella dijo que la estrella porno "se puso muy bruto" y que estaba "atacando mi pecho".

La declaración al New York Post de Carson siguió: "Él fue muy agresivo. Me apuntaló en la pared. No me dejaba salir del baño. Finalmente me alejé de él y quedé en estado de shock".

El supuesto incidente habría ocurrido a principios de mayo y Carson dijo que informó los detalles a la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles este jueves.

Según los informes, la oficina del fiscal ya había estado investigando acusaciones de agresión sexual no especificadas contra Jeremy.

New York Post afirmó que un portavoz de Jeremy declinó hacer comentarios sobre el caso y solo dijo: "Nuestra oficina está revisando las acusaciones de agresión sexual contra Ron Jeremy. No se ha tomado una decisión de presentación".