Naomi Campbell se sincera sobre adicciones del pasado

La modeo estadounidense Naomi Campbell relatará a la nueva serie The Supermodels, de Apple TV+, el calvario que vivió en el pasado debido al abuso de sustancias.

Naomi Campbell en el documental de Apple Tv +, The Supermodels, en el que se toca el caso de la maniquí, además sobre su ascenso a la fama, su lucha contra las adicciones al alcohol y las drogas.

La estrella de las pasarelas destaca dos factores que la hicieron tener tales problemas, primero, el hecho de que su padre la abandonara antes de nacer y el asesinato en 1997 de su amigo Gianni Versace.

"Era muy sensible con mis sentimientos. Me empujaba a dar un paso fuera e ir más allá cuando yo creía que no podía hacerlo. Así que, cuando murió, mi pena se hizo más grande".

Algunos de los momentos más difíciles a los que se enfrentaron durante aquella época. Y, de todo este relato, una de las confesiones más impactantes es la de Naomi Campbell.

"Decidí ir a rehabilitación"

La modelo de 53 años también recordó el momento en el que decidió apuntarse a rehabilitiació, tras desmayarse durante una sesión de fotos en 1999 por el consumo de cocaína.

"Siempre he reconocido mis errores. Decidí ir a rehabilitación. Fue una de las únicas y mejores cosas que podía hacer por mí misma en aquel momento. Da miedo coger el espejo y mirarse en él. Da miedo, y me ha llevado muchos años trabajar en ello y superarlo".

Actualmente, Campbell asegura que sabe gestionar las emociones negativas sanamente. "Intenté cubrir el dolor con algo. No se puede ocultar. Me estaba matando. Fue muy doloroso", reflexionó.