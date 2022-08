"No podría ser feliz": Joven rechazó herencia de 3 billones de pesos porque "no quiere ser tan rica"

Una mujer austriaca llamada Marlene Engelhorn se hizo viral en los últimos días por una decisión que no muchos tomarían.

La joven de 29 años rechazó una herencia de más de 4000 millones de euros (casi $3.692.273.040.000 de pesos chilenos) porque no sentía la necesidad de "ser tan rica".

"No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica (...) tanto dinero no te hace feliz", dijo.

Engelhorn es heredera de los fundadores de Badische Anilin-und Soda-Fabrik (BASF), una de las empresas químicas más importantes de ese rubro a nivel mundial.

La idea de su abuela Traudl Engelhorn, que ocupa el puesto 687 de las mayores fortunas del mundo según Forbes, es que su nieta heredase todo lo ganado por ella, pero Marlene renunció al 90% de ese dinero y el resto pasará a ser del estado, explicó El Economista.

"No podría ser feliz. No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia", dijo.

Marlene Engelhorn se ha convertido en activista y una de las fundadoras de Taxmenow, un movimiento para que los herederos de grandes fortunas renuncien a ellas en favor de una mayor tasa impositiva para los ricos.

"Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo", agregó la joven.