"No regreses nunca más": Aylén Milla celebra estar libre de cáncer

La trasandina Aylén Milla confirmó que, tras un intenso tratamiento, se encuentra libre de cáncer.

La exchica reality, que impactó hace unos meses al revelar que padecía un agresivo cáncer de mama, compartió un emotivo vídeo desde el Templo Bahá'í para celebrar la noticia, asegurando "el cáncer se fue de mi cuerpo y soy agradecida!!! bendición de renacer".

"Llegaste a mi vida cuando menos te esperaba, 32 años y me golpeaste la puerta de mi templo (mi cuerpo). Me dijiste: hola, vengo a enseñarte muchas cosas que no estás entendiendo por las buenas", inició Milla en la carta incluida en la descripción del posteo.

"Le pedí al universo, a Dios, a todos mis ángeles, mis santos y mis cristales que por favor me guíen al camino correcto", continuó, afirmando que el camino fue "doloroso" y que la hizo "replantearme mi vida entera".

"Con entusiasmo hice todo lo que estaba en mis manos, y cada señal la tomaba como una oportunidad para sanar. Pedí que sacarás todo lo tóxico de mi vida, y me lo pusiste tan claro que lo hiciste sencillo y evidente a los ojos de cualquiera", aseguró la modelo.

"Gracias por esta enseñanza, pero aquí te entierro, te despido y no regreses nunca más! Adiós", sentenció Aylén.