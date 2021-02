Novela policial escrita por Anthony Bourdain será adaptada como serie

La novela policlal de Anthony Bourdain, "Gone Bamboo", escrita en los '90, se convertirá en serie de televisión tras la adquisición de sus derechos.

El segundo libro del fallecido chef, presentador de televisión y escritor estadounidense se publicó en 1997 y está ambientado en la isla caribeña de St Martin. La historia gira en torno a un asesino hedonista, Henry Denard, que quiere retirarse y vivir una buena vida. Pero arruinó su último trabajo, por lo que no pasa mucho tiempo antes de que su pasado regrese para perseguirlo.

En la introducción del libro, Bourdain escribió: "Quería escribir un libro sobre playas sociópata. Quería un héroe y una heroína tan holgazanes, mercenarios, lujuriosos y libres de cualidades redentoras como a veces me veo a mí mismo".

"Gone Bamboo" fue publicada en 1997 y es la secuela de su primera novela, "Bone in the Throat", editada dos años antes y que se enfoca en un drama culinario.

Bourdain se suicidó en junio de 2018 en un hotel de Estrasburgo, en Francia.