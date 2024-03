Paloma Mami sorprende al aparecer en paparazzeo a Millie Bobby Brown

La cantante Paloma Mami sorprendió al aparecer detrás de Millie Bobby Brown durante un evento en Nueva York.

Según los registros de redes sociales, la chilena asistió a un partido de hockey junto a su hermana Sofía y su manager, sentándose detrás de la protagonista de "Stranger Things" y su novio Jake Bongiovi.

Tras esto, la intérprete de "Goteo" apareció en varios "paparazzeos" hechos por la prensa a la actriz y su pareja, generando varias reacciones en redes sociales.

"Paloma, what are you doing here?". "siempre hay un chileno", "simplemente icónico", entre otros, fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas.

poco se habla de que Paloma Mami y Millie Bobby Brown estuvieron a metros viendo un partido de Jockey, simplemente icónico. pic.twitter.com/CMUx5MlTxG — ☆ (@chileancountry) March 4, 2024

PALOMA MAMI ESTÁ SENTADA ATRÁS DE MILLIE BOBBY BROWN pic.twitter.com/LaZP78QR4m — paloma mami stats ☆ (@PalomaMamiStats) February 16, 2024

paloma, what are you doing here? pic.twitter.com/6lwrtd2DZ5 — mar ౨ৎ (@brinagracie) March 3, 2024