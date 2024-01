Pamela Leiva vivió angustiante momento en peaje por falta de efectivo

Pamela Leiva denunció un angustiante hecho mientras su madre, que se encuentra en riesgo vital, era trasladada en ambulancia hasta San Antonio.

A través de su cuenta de Instagram, la comediante contó entre lágrimas que seguía a su madre en su vehículo particular. Sin embargo, no pudo continuar su camino ya que no pudo pasar un peaje por falta de efectivo.

"No sé qué hacer, no tengo efectivo, y no me dejan pasar", señaló la ex chica reality, mientras tocaba insistentemente la bocina.

Minutos después, un joven se acercó a Leiva para consultarle si podía hacer una transferencia, explicando en el matinal "Contigo en la mañana" que esta era a otro conductor ya que, pese a solicitar a la consecionaria realizar el pago con tarjeta o transferencia, este fue negado.

"La consecionaria no hizo nada (...) Querían que yo me fuera. La supervisora ordena que abran otra barrera. '¿Usted no se quiere mover de acá? No importa. Usted se queda aquí, no la vamos a dejar pasar pero abriremos otra barrera para que pasen los otros autos'", dijo Leiva.

Asimismo, la triunfadora de Viña 2023 contó en redes que su madre está estable, con ventilación mecánica y en coma inducido y, por falta de camas UCI en el Hospital de San Antonio, se decidió trasladarla a Los Andes.