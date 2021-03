Partió preparación de juicio contra Nicolás López: Fiscalía pide penas superiores a 15 años

Este miércoles comenzó la audiencia preparatoria del juicio oral contra el cineasta Nicolás López, a quien el Ministerio Público acusó de delitos de violación y abuso sexual reiterado, pidiendo penas que superan los 15 años.

La audiencia fue dirigida por el juez Erik Espinoza en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y continuará en periodos de media hora cada día, contando con la presencia de López.

Respecto a los hechos, se le imputan cinco: una violación (1), ultraje público a las buenas costumbres (2), violación y delito reiterado de abuso sexual (3), repitiéndose este último en el hecho 4 y 5.

En ese sentido, el Ministerio Público pide una pena de 10 años y un día por el delito de violación; 5 años y un día por el delito de abuso sexual y 61 días por el delito de ultraje público a las buenas costumbres

En cuanto a los testigos, el Poder Judicial informó que sólo la defensora Paula Vial presentó los suyos, dentro de los que se encuentran los actores Paz Bascuñán, Ignacia Allamand y Ariel Levy, todos los cuales ya han declarado.

Asimismo, la defensa presentó dos peritos sicólogos para entregar perfiles de algunas de las víctimas.

Luego, a través de un comunicado difundido por la empresa Imaginacción, la abogada Vial dijo que se "la principal novedad es que una de las querellantes, B.C., se desmarcó de la acción judicial presentada por el abogado Juan Pablo Hermosilla y decidió no incluir su nombre en la acusación privada".

No obstante, "seguirá siendo parte del juicio, a cargo del Ministerio Público, pero ella no será parte de la acusación particular".

La defensora de López agregó que presentó las "primeras pericias, que consistieron en informes sicológicos y de redes sociales".

La audiencia se reanudará este jueves a las 15.00 horas.