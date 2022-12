Paul Vásquez reveló que entrará a estudiar en marzo de 2023

El humorista Paul Vásquez reveló que ingresará a estudiar a un instituto la carrera de técnico en enfermería, profesión que compartirá con uno de sus hijos.

El también voluntario de Bomberos comenzará su educación el próximo 20 de marzo de 2023 en el ENAC de República.

"La idea de estudiar, es profesionalizar mi capacidad de salvar una vida. Esto es para hacer un proyecto de una Pyme de poner al servicio una ambulancia que me genere dinero para poder pagar los estudios de mis hijos", dijo.

Cabe destacar que Vásquez seguirá dedicándose al humor, pero que ve al área de salud salud como una alternativa laboral en el futuro: "No lo dejaré, pero tampoco me veo con 70 años haciendo humor, yo quiero aportar para hacer este gran proyecto de crear una red de urgencia".

Reflexionó también que busca que se mantenga la esencia del personaje de "El Flaco", que no ve compatible con la tercera edad.

"Mi personaje siempre se ha vestido con zapatitos de charol, pantalones cortos y su gorro. Hasta el momento saco carcajadas (...) pero después no quiero que la voz mía no sea la misma, que mis gestos y movimientos no sean los mismos. No quiero que 'El Flaco' se vea destruido", dijo.