Paulina Urrutia reaparece en televisión tras la muerte de Augusto Góngora

La actriz Paulina Urrutia reaparecerá en televisión a siete meses de la muerte de su esposo, el periodista Augusto Góngora.

La pareja protagonizó el elogiado documental "La Memoria Infinita" de Maite Alberdi, una película que se centra en su relación y en la lucha del comunicador con la enfermedad de alzheimer. La cinta, que se puede ver en Netflix, fue nominada a los próximos Premios Goya 2024.

Tras un intenso proceso de promoción de este documental, Urrutia concretará su primera aparición en TV desde la partida de Góngora este sábado en el programa "Chile lindo" de Canal 13.

Allí la actriz recorrerá la localidad de Peulla (Región de los Lagos) junto a la conductora Sol Leyton, quien aprovechará de entrevistarla sobre su vida junto a Augusto Góngora.

"Quiero dejar partir la pena"

"Yo era muy feliz, simplemente era muy feliz con él, y creo que Augusto era muy feliz conmigo... y no sé si eso tiene una forma o un discurso. Éramos felices y creo que fuimos felices hasta el final", señaló Paulina Urrutia sobre su matrimonio con Góngora.

A siete meses de su muerte, la actriz asegura sentirse "plena", aunque señala que le gustaría "dejar partir la pena".

"Me he sentido escuchada y respetada, y creo que una de las cosas más frágiles de la vida es la necesidad que todos tenemos de sentirnos queridos, y yo creo que soy una persona que ha recibido mucho cariño en la vida, entonces, ¿qué más puedes pedir? Me siento una mujer agradecida y muy tranquila conmigo misma, porque siento que he hecho las cosas bien", señala la actriz.