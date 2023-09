Periodista Roberto Cox debutará como DJ en recinto capitalino

El periodista Roberto Cox ya está listo para mostrar al público una faceta distinta a lo que realiza semana a semana en Chilevisión.

El comunicador anunció que debutará como DJ con un espectáculo en el Club Amanda este viernes 29 de septiembre. "Después de prepararme para hacer DJ en clases con mi profesor, finalmente esta será mi primera vez tocando en vivo para público", detalló.

Hace un tiempo un viaje a Brasil despertó su interés en la música electrónica, por lo que decidió estudiar la disciplina del disc jockey con el objetivo de poner música en fiestas.

"La música electrónica llegó a mi vida recientemente... en Brasil junto a mis amigos y, en vacaciones, comencé a interiorizarme e hice un curso después de mi trabajo en televisión", agregó Cox.

Sobre su actuación señaló que "por ahora, estoy explorando mi estilo, quizás sería progressive house, pero estoy abierto a ir probando nuevas alternativas".

"No tengo expectativas puntuales a partir de ahora, salvo ir perfeccionándome y, si toco en eventos y fiestas, quiero que me contraten por mi espectáculo y valoren lo que hago, no por mi trabajo en televisión", concluyó el periodista.