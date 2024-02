Pincoya arremetió contra Jorge Aldoney: asegura que le debe dinero

Jennifer Galvarini, mejor conocida como Pincoya, arremetió contra Jorge Aldoney y sus excompañeros de "Gran Hermano".

En la entrevista con la revista Sarah, el Mister Chile reveló ya no ser cercano a la chilota, asegurando que su personaje televisivo "ya me tenía chato".

"La Pincoya me cae pésimo, la Jennifer me cae la raja (...) Ahora la veo en redes sociales y es su personaje, la veo por la tele y es su personaje y me patea", expresó el ingeniero comercial.

Pincoya arremete contra Jorge

Tras estos dichos, la actual participante de "Top Chef VIP" se refirió a Aldoney, señalando que "no debería andar hablando tonteras ya que nunca me he referido a él".

"Dentro del reality hubo juegos con dinero y él nunca me lo pagó", dijo Jennifer en conversación con Tiempo X, refiriéndose a los millonarios premios que se llevaron algunos jugadores del programa en medio de actividades, los cuales prometían compartir.

"Si habla mal de mí, debería quedarse callado, porque yo tendría más cosas en contra para hablar de él (...) Yo podría decir que no cumple con su palabra", lanzó la técnico en enfermería.

Asimismo, Galvarini acusó a un grupo de excompañeros de encierro, afirmando que "ellos tienen una mala onda hacia mí y es gratuito".