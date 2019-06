Prensa internacional asegura que Richard Madden vive un romance con actor de "13 Reasons Why"

Diversas fotografías juntos fueron el puntapié inicial para que los medios internacionales sostuvieran que Richard Madden vive un romance con Brandon Flynn.

A eso se suma que ambos viven en el mismo hogar, situación que obligó a algunos a preguntarle al actor de "Game of Thrones" y "Rocketman" si esto era cierto. "No me molesta la pregunta, pero no tengo prisa en responderla", dijo.

Brandon Flynn se hizo conocido gracias a su papel de Justin en la serie de Netflix, "13 Reasons Why", quien vivió una relación con el cantante Sam Smith.

Respecto a este posible nuevo romance, el actor tampoco ha salido a confirmar o desmentir la información de los medios.