Raquel Argandoña rompe el silencio sobre situación de su hijo: "Nosotros fallamos como padres, somos los grandes responsables"

Una entrevista en exclusiva realizó Raquel Argandoña en "Bienvenidos", en donde habló de lo sucedido entre su hijo y Hernán Calderón, y que dejó a "Nano" con prisión preventiva que deberá cumplir en primera instancia en una clínica psiquiátrica.

En primer lugar, se refirió al intento de asesinato que se le imputa. "Yo conozco a mi hijo, Hernán quiso asustarlo, pero nunca matarlo. Para mi hijo su padre era un súper papá, pero cuando se entera de estos whatsapp que su polola le mandó hace mucho tiempo, obviamente le generó un impulso por estas supuestas tocaciones a su polola", dijo entre lágrimas.

Y esa fue la tónica de la entrevista, donde Argandoña estuvo llorando por varios minutos. "Nosotros fallamos como padres. Los hijos no pueden estar solos, hay que darle cariño. Somos los grandes responsables, Hernán y yo", sostuvo.

Tras eso, fue clara. "Mi hijo, te doy mi vida y la de mi madre, nunca pensó en asesinar a su papá. Toda mi familia necesita tratamiento, somos una familia de mierda".

En ese punto, dijo que ella vio en marzo los whatsapp que su ex marido le mandaba a la polola de su hijo.

Respecto a la querella por parte del abogado Hernán Calderón que busca cárcel para su hijo, dijo que es algo "horrible" y que "le duele el corazón". "Yo sé que mi hijo necesita tratamiento, pero no entiendo porque un padre que sabe que en la cárcel la mente de una persona no se rehabilita y ahí no la va encontrar, hace esto. No sé que odio le tiene, no puedo entender eso".

"No justifico lo de mi hijo, él necesita una lección. Pero todos estamos enfermos, él debe tratarse como todos nosotros. No estoy culpando a Hernán papá, es lo que formamos y lo que equivocadamente pensamos lo que era mejor", fue otra de sus palabras.

Raquel Argandoña reiteró que lo mejor era que se su hijo tuviera algún tipo de arresto domiciliario como castigo y que por supuesto necesita tratarse de forma profesional por un largo periodo. También buscó que esto se arreglara como familia.

"Hasta el último día intenté hablar con él (su ex marido), arreglarlo como familia, pero no contestó", lanzó, cerrando que "me gustaría tener nada a cambio de tener una familia normal".

Dichos de Kel

También se refirió a los dichos de Kel Calderón. "No la voy a criticar porque son impulsos que demuestran que ninguno de nosotros somos normales y necesitamos ayuda".

Luego volvió a referirse al juicio contra "Nano". "¿Qué padre quiere ver a su hijo toda la vida? Si mi hijo se mata yo me mato".

"Es una muerte en vida y eso es lo peor. Mi familia se quebró, no te dan ganas de comer, duermes muy poco", dijo.

"Pensé que era la mejor mamá y le pido perdón a Kel. Ella no me habla desde que pasó esto. Como no te puedo ver hija y a Hernán papá, no puedes lanzar a tu hijo a la cárcel, el error fue nuestro como papás. No puedo dejar a mi hijo solo", cerró muy emocionada.