Reflotan antigua entrevista a Adam Levine admitiendo haber sido infiel: "La monogamia no es genética"

Al parecer, el comportamiento del controvertido líder de Maroon 5, Adam Levine, ha sido sostenido en el tiempo. En una conversación publicada en 2009, no tuvo pelos el la lengua al opinar que engañar es algo natural.

En charla con Cosmopolitan, el intérprete que fue reprochado por el público chileno en 2020 por su cuestionable actitud en el Festival de Viña, fue consultado si es que los hombres suelen ser infieles.

"Instintivamente, la monogamia no está en nuestra genética. La gente engaña. Yo he engañado", admitió a la entrevistadora Tracy Shaffer.

Aunque reveló que no estaba precisamente orgulloso de tener amoríos: ¿Y sabes qué? No hay nada peor que la sensación de hacerlo.

Sin embargo, el autor "She will be loved", casado con la modelo de Victoria's Secret Behati Prinsloo, continuó con los engaños.

A principios de esta semana una modelo desclasificó un romance que tuvo por un año con el cantante. Por su parte, el artista no negó ni tampoco admitió resposabilidad.