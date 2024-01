Revelan el verdadero motivo del quiebre amistoso entre Coni y Pincoya

A pesar de demostrar su estrecha amistad en "Gran Hermano", a lo largo de la transmisión también fueron expuestos tensos momentos que protagonizaron ambas finalistas del reality, Coni y Pincoya.

Tras el fin del programa, llamó la atención que en eventos posteriores y entrevistas nunca más se les vio juntas.

Es más, trascendió que Coni Capelli dejó de seguir a Jennifer Galvarini en su cuenta de Instagram, lo que levantaría sospechas sobre una posible enemistad por su parte.

Aunque por su lado, Pincoya continúa siguiendo a Capelli en la red social.

¿Qué pasó realmente entre Coni y Pincoya?

Entre los encuentros y desencuentros entre ambas participantes en "Gran Hermano", exisitió uno, que según el periodista Luis Sandoval, correspondió al motivo de su quiebre en la amistad.

"Para aclarar el real motivo del quiebre de esta amistad, a Jennifer le pegó muy duro el saber que realmente Coni pidió su expulsión. Saber que la trató de traidora le dolió muchísimo", aseguró Sandova a "Me late digital".

De acuerdo al conductor, todo ocurrió después de una pelea en una fiesta, en donde supuestamente Coni Capelli acusó a la oriunda de Ancud de haberla agredido.

Por su parte, Sandoval aseguró que Galvarini ha evitado hacer mención de su examiga: "No quiere agrandar algo que ya pasó. Por eso es que la Pincoya actualmente no quiere hablar mal de Coni, pero ese es el dolor que siente en su interior y que obviamente no lo quiere contar a los medios", lanzó.