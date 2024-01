Roberto Nicolini actualizó su estado de salud: sufrió un ACV

Tras conocerse que estaba internado en la UTI, el actor y animador Roberto Nicolini actualizó sobre su estado de salud.

En conversación con LUN, el intérprete detalló haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) el pasado 7 de enero, comenzando a sentirse mal al terminar una función de la obra "Jodida, pero soy tu madre".

"Estaba hablando por teléfono cuando me di cuenta que no podía decir la letra F. Y cuando uno dice 'oh, no me salió una letra', es síntoma de algo", reveló.

Asimismo, el conductor de "Pipiripao" añadió que estuvo lleva una semana en la UTI, aunque los médicos ya piensan en darle el alta ya que "la emergencia ya está superada".

"Solo queda debilidad en piernas y brazos, y leves dificultades en los labios y en mi ojo derecho (está usando un parche)", señaló.

En tanto Nicolini, que padece diabetes y sigue internado mientras intentan controlar su glicemia, confesó que solo quiere volver a trabajar ya que, por cada día de reposo "las deudas aumentan".

"Vivo con mucho estrés por mantener el Teatro Las Tablas, que da mucho trabajo pero sin apoyos ni ayuda ni fondos estatales directos o concursables, es difícil de sostener aunque tengas funciones con entradas agotadas", explicó, asegurando que planea volver a los escenarios el 27 y 28 de enero.