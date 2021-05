Rocío Toscano se separó del padre de sus mellizos y regresará a Chile

Este domingo fue el primer día de la madre de la actriz Rocío Toscano, que dio a luz a Alma y Luca en marzo de este año. Desde Parker, Colorado, Estados Unidos, contó a LUN que cuida a sus hijos sin su expareja.

Según detalló, el padre de los hijos regresó hace un mes de Estados Unidos: "Estamos separados, pero todo bien, es un súper buen papá".

"Después de cinco años (de relación) decidí separarme porque había cosas que no me gustaban. Si seguía con él tenía que vivir en Santiago, porque él tiene otro hijo (de nueve años) y yo no quiero vivir en Santiago", agregó.

La actriz, conocida por interpretar a Roxy en "Verdades Ocultas" contó que tiene intenciones de volver a Chile, pero no a la capital. "Quiero tener mi vida en el sur y Santiago, siempre trabajando en lo mío. Tengo sed de actuar. Llegaré a Osorno, donde tengo a mi familia", dijo.