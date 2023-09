Rosemarie Dietz se defendió tras ser acusada de maltrato contra su hija

La ex "Mekano" Rosemarie Dietz (antes Rosemarie Segura) se encuentra en el centro de la polémica luego de que un desconocido la acusara de maltrato infantil a través de una carta anónima.

Según detalla Lun, Dietz desayunaba en un hotel de Osorno junto a su esposo Cristóbal González y su hija en común de un año y siete meses. Allí Rosemarie confesó haber retado a la niña por botar su comida al suelo y le dijo "te voy a pegar si sigues".

En ese momento un comensal anónimo hizo llegar una carta a la mesa de la familia González Dietz en la que aseguraba que "no pude evitar escuchar cómo amenaza a su bebé", agregando que "el maltrato físico y piscológico a un menor de edad está penado en Chile".

La misiva dejó "en shock" a Rosemarie Dietz y su marido, ya que "como papás siempre tratamos de hacer lo mejor por nuestra hija" y "encontré injusto que esta persona insinuara que la estábamos maltratando".

La defensa de Rosemarie Dietz

La ex "Mekano" no pudo conversar con el autor de la carta y quedó dolida porque cuestionaron su crianza. "Si mi hija no se porta bien y bota la comida, la voy a corregir. Yo hago eso para que el día de mañana ella sea educada y buena persona", explicó.

Para Dietz "a los niños hay que educarlos con amor, pero también con disciplina, y hay que corregir cuando se necesite".

"Hay cabros chicos que no respetan a nadie y hay mucho niño de cristal. Yo soy más de la enseñanza antigua, con mucho amor, pero también con disciplina", complementó.

En su cuenta de Instagram la mujer se explayó más y aseguró: "(A su hija) jamás le hemos pegado porque es una bebé. Pero sí el dia de mañana encontramos que es necesario una palmadita, sí lo haremos. Es mejor corregir desde ahora".