Rubén Campos confesó que muchas veces quiso cambiarse de sexo

El diseñador y hombre de modas, Rubén Campos, dejó su agitada vida hace cuatro años: abandonó su negocio, clientas y casa en hogar en Santiago para irse a vivir a Maitencillo, donde comparte con sus 13 perros y su madre Enriqueta.

En una entrevista en revista Caras, Campos contó el motivo de este "exilio" a pocos kilómetros de Santiago.

"Me aburrí de realizar desfiles en Santiago, dejé de sentir pasión a la hora de crear o armar colecciones y estimé que era el momento de dar paso a otros. La moda en Chile está plana, monótona, se estancó", dijo.

"En mi vida desapareció el estrés. Sólo cuando llego a Santiago empiezo a producir cortisol y eso es lo que mata pues linda, y el causante de que no vivas el aquí y el ahora. Hoy valorizo el tiempo (...) Además, estoy conmigo que es maravilloso".

"Tuve un bullying en el colegio ¡que te mueres! Muchas veces me llevaron al hospital porque me hacía el enfermo para no ir a clases de educación física. Nunca salí a recreo, de la clase me iba a la biblioteca para que no me molestaran. Fue terrible, sufrí mucho. Muchos compañeros me han pedido perdón…"

En 1987, Campos contó que era gay. "Era un programa con Raquel Correa y María Eugenia Oyarzún, quienes me preguntaron y yo no sé mentir. Dije: 'Sí, soy homosexual y tengo pareja'".

"Creo eso sí que soy una raza en extinción, porque ahora ¡todos son machos pues! Ya no sabes quién es quién. Ves a dos hombres, juras que son machitos y resulta que son pareja y están casados. Los maricas y las locas quedamos muy pocos, ¡estamos en extinción!"

"¡Muchas veces pensé en cambiarme de sexo! Cuando tenía como 13 o 14 años vi una película de un hombre que pudo hacerlo y me impactó saber que yo no era el único, que había una realidad paralela".

Sobre por qué no lo hizo, Campos afirma que "soy muy hombre en mi carácter, en mi quehacer, pero también muy mujer para mis cosas. Nunca me he vestido como tal, un par de veces me he disfrazado. No soy asiduo a lugares gays".

"Entonces no quise y hacerlo a estas alturas ya no. Para mis amigos, nanas, no soy Rubén sino Ruby, y para los niños, 'tía Ruby' (...) Y si en un momento intenté demostrar mucho, hoy no tengo que demostrarle nada a nadie. Hoy soy lo que soy".