Russell Brand es nuevamente acusado de abuso sexual

Una vez más el actor Russell Brand fue acusado de agresión sexual, en este caso, en el apogeo de su carrera.

Brand trabajaba como presentador de diferentes medios las cadenas BBC Radio 2, Channel 4 y actuaba en películas de Hollywood cuando ocurrió el suceso.

De acuerdo al relato, las mujeres, las agresiones se produjeron entre 2006 y 2013, cuando Brand se encontraba en el apogeo de su fama.

Específicamente, la demandante especificó que "el 7 de julio de 2010 "estaba trabajando en el set de la película 'Arthur' cuando el actor principal Russell Brand me agredió sexualmente".

"Sigo sufriendo verguenza"

"Parecía intoxicado, olía a alcohol y llevaba una botella de vodka en el set", delcaró a Vir Jane Doe ante el Tribunal Supremo de Nueva York, la segund demandante.

La denunciante develó que el guardiade seguridad no hizo nada ante la evidencia de la situación.

En la misma línea, la presunta vícitma resaltó: "Como resultado del abuso sexual, sufrí y sigo sufriendo una vergüenza, un bochorno y un miedo extremos".

"Los que tienen que pagar"

Con respecto a los lamentables pormenores de la situción, la afectada comentó que "la agresión sexual ocurrió más tarde ese mismo día cuando yo estaba en el baño. El Sr. Brand entró detrás de mí y me agredió", aseguró.

Por su perte, el protagonista "Get him to the greek"

Las empresas que participaron en la producción -incluidas Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Discovery, MBST Entertainment, BenderSpink y Langley Park Pictures- también figuran como demandadas.