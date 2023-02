Selena Gomez reflexionó sobre duras críticas a su aspecto físico

Después de burlarse de quienes la criticaron por su aspecto en los Globos de Oro el pasado mes, Selena Gomez compartió una reflexión más profunda al respecto.

A través de un live en TikTok, la actriz de "Only Murders in the Building" explicó que, al consumir medicamentos para el lupus suele "retener mucha agua", mientras que, al terminar el tratamiento "tiende a perder peso".

"Solo quería decir y alentar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por pasar por una situación similar y nadie sabe la verdadera historia. Quiero que la gente sepa que son hermosos y maravillosos. Y sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos como una mierda, pero prefiero estar sana y cuidarme. Mis medicamentos son importantes y creo que son los que me ayudan", confesó la también cantante.

Gomez, de 30 años, reveló en 2015 padecer lupus, enfermedad que la ha llevado a tener varias complicaciones de salud, incluyendo un trasplante de riñón en 2017.

Selena Gomez goes live on TikTok to address comments about her body. She talks about her health, medication for lupus and how they affect her body. pic.twitter.com/JL3hIArShB