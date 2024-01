Selena Gomez revela de qué habló con Taylor Swift en los Globos de Oro

Una conversación de Selena Gomez junto a sus amigas en los Globos de Oro se viralizó rápidamente, ya que varios afirmaban dicha conversación era sobre Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

Según especulaciones de redes, la estrella de "Only Murders in the Building" le estaba contando a Taylor Swift y Keleigh Teller de un encontrón que tuvo con la hermana de Kim Kardashian cuando esta, supuestamente no dejó que Gomez, coestrella de su actual pareja en "A Rainy Day in New York", se fotografiara con el actor.

Sin embargo, tanto cercanos como el intérprete de "Wonka" y la también cantante salieron a desmentir dichos rumores, asegurando no haberse visto durante la ceremonia.

"Está todo bien", declaró Chalamet a un fotógrafo de TMZ, negando además que existan rencillas entre su novia y la ex chica Disney.

Selena Gomez aclaró los rumores

Por otro lado, la intérprete de "Bad Liar" despejó las dudas de sus seguidores y reveló de qué hablaba con la cantautora y la esposa de Miles Teller.

"¿Selena Gomez estaba chismeando sobre Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Globos de Oro?" se lee en el titular de un posteo de E!, a lo que Gómez respondió en la caja de comentarios: "Noooooo, le conté a Taylor sobre dos amigos que se acostaron. Aunque no es asunto de nadie".

Asimismo, varios señalaron que la creadora de "Rare Beauty" hablaba sobre Meryl Streep y Martin Short, con quienes comparte pantalla en la exitosa comedia de Hulu. Sin embargo, este rumor fue negado por el representante de Streep.