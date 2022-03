"Todos cometemos errores": Sensual Spiderman pide disculpas tras acusación de mujer a quien envió foto

Después de la denuncia hecha en redes sociales por una joven de 24 años, quien delató a la popular figura "Sensual Spiderman" de enviarle una foto con el torso desnudo, el hombre defendió su versión.

Ayer, la mujer utilizó su cuenta de Instagram para publicar la situación, que no le pareció adecuada pues el artista callejero "no debiese mandar fotos sin el consentimiento de otra persona", dijo.

"El Sensual Spiderman me empezó a seguir el otro día y me empezó a hablar. Hoy me mandó una foto 'hot' y como yo me incomodé, empezó a borrar todos los mensajes y después me dejó de seguir", detalló la afectada.

"Yo nunca pido fotos, no me gusta que me manden fotos, videos o comentarios ordinarios. A mí me da mucho asco, me incomoda mucho", expresó.

Hoy, el ecuatoriano Renato Avilés, que suele resguardar su identidad, aseguró que "nunca fue mi intención incomodarla" al enviarle la imagen.

Según los patallazos de la conversación publicados por Avilés, le preguntó cuántos tenía. Ante la respuesta de ella, el hombre comentó su edad.

"Y acá le dije que tenía 34 y me trata de viejo. Obvio que no me siento viejo y le envié una foto que se me ve el dorso y un poco las piernas con el fin de mostrarle que no estoy viejo y es una que la vio todo Chile, porque con esa promocioné el Only (Fans) solidario", se excusó.

"Siempre trato de conversar, comentar con la gente que me sigue o sigo y le escribo a hombres y mujeres por igual, sin embargo, si algo se malinterpreta pido disculpas. Somos personas y todos cometemos errores. Nadie está libre de eso", finalizó.