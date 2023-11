Travis Barker y Kourtney Kardashian recibieron a su primer hijo juntos

La socialité Kourtney Kardashian y el baterista de Blink-182 Travis Barker recibieron a su primer hijo juntos.

De acuerdo a TMZ, la estrella de "Keeping Up With the Kardashians" dio a luz a un niño a quien llamaron Rocky Thirteen Barker.

El pasado junio, Kardashian reveló que estaba embarazada durante un show de los intérpretes de "All The Small Things", sorprendiendo a su esposo y al público.

Sin embargo, la pareja vivió un difícil momento durante septiembre cuando la hermana mayor del famoso clan debió someterse a una cirugía fetal para salvar la vida de su bebé, motivo por el que el músico y su banda debieron cancelar abruptamente un show en Reino Unido.

El recién nacido es el cuarto hijo de la también empresaria, que ya es madre de Mason, Penélope y Reign junto a Scott Disick.

En tanto Barker, que estuvo casado previamente con la modelo Shanna Moakler, se convirtió en padre por tercera vez, ya que tiene dos hijos de su matrimonio anterior: Alabama y Landon. Además, el baterista mantiene una cercana relación con la hija de Moakler Atiana De La Hoya, a quien crió desde temprana edad.