Travis Kelce habló por primera vez de su romance con Taylor Swift

Desde hace algunas semanas la cantante Taylor Swift ha sido vista en compañía de una nueva pareja. Tras haber terminado su romance con Matty Healy de The 1975, la cantante estadounidense empezó a ser vinculada con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Incluso fue vista durante un partido de los Kansas City Chiefs, el equipo de la NFL en el que milita Kelce. Tras el encuentro la pareja abandonó el estadio en un automóvil descapotable conducido por el deportista.

A días de conocerse esas imágenes, Travis Kelce finalmente confirmó que está saliendo con Taylor Swift en su podcast "New Heights".

So Travis has some New News ...



NEW EPISODE PREMIERES NOW 👀



Tap in: https://t.co/uh6Z2ZSnQt pic.twitter.com/ZmGTRfmwKP