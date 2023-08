Trinidad Cerda recordó episodio de abuso sexual que vivió en la infancia

Trinidad Cerda, exparticipante de "Gran Hermano", se sinceró sobre una fuerte revelación que hizo dentro del reality show: el abuso sexual que sufrió a temprana edad.

"El abuso en mi vida fue difícil, parte también con la investigación de un primo, que lo hizo con mi cuerpo", inició diciendo la tripulante de cabina en el programa "Podemos Hablar", que se emitirá este viernes.

"Pero la sexualidad de él, la descubrió en mí, y esto fue por muchos años, esto me provocó un daño colateral", continuó.

Posteriormente, Trinidad rememoró un segundo episodio de abuso, que vivió durante un campamento religioso.

"Después un líder de la iglesia también abusó de mí, en un campamento, mintiéndome todo el rato, diciendo que iríamos a un lugar super lindo, sin ropa", recordó.

Asimismo, la actriz de 35 años agradeció haber sobrevivido a esa etapa y destacó la importancia de enfrentar estas situaciones.

"Tienes que seguir con la vida, gracias a Dios tuve el valor de enfrentarlo, hace un año y medio. Lo que pasa en la pandemia tuve tiempo de hacer terapia", sentenció.

El proceso de Trinidad

Otra revelación que Cerda hizo durante el programa fue la historia de su transición de género, que marcó un antes y un después en la historia de los realities chilenos.

"Yo no soy Trini la trans, soy Trini, yo ya pasé mi reasignación de género, que fue la única cirugía que me he hecho en mi vida, y era la más importante cuando partí este proceso, porque dije este es mi cuerpo, tengo que defenderlo", dijo al respecto.

"Siempre me sentí Trini, cuando entro a la universidad a estudiar teatro, todos mis compañeros me aceptaban como era. Era muy lindo para mí, era como un escape.

Siempre todos lo sabían, era como sigamos, A mi papá le costó más aceptarlo, no es tema para nadie", concluyó.