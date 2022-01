Con una foto de bikini en su cuenta de Instagram, la mediática Valentina Roth celebró "5 meses sin una gotita de alcohol", en medio de su participación en el programa "Aquí se baila… talento sobre fama" de Canal 13.

Roth compite en el espacio nocturno junto al bailarín Francisco Chávez.

"5 meses sin una gotita de alcohol en mi cuerpo 💪🔥. y esta decisión no menor solo me ha traído cosas positivas a mi vida ❤️", declaró la ex "Fiebre de Baile".