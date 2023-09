Vesta Lugg hizo potente reflexión sobre críticas a su apariencia

La cantante e influencer Vesta Lugg respondió a las críticas a su apariencia física.

A través de TikTok, la ex "BKN" hizo una potente reflexión sobre los estándares de belleza.

"Vesta, tú eres tan natural, no te hagas esas cosas, eres de esas bellezas naturales, por eso te queremos tanto porque eres tan natural", partió diciendo la joven respecto a las comentarios que recibe frecuentemente.

"Me pongo bótox desde los 23 años. Me tiño el pelo, entreno dos horas diarias, me hago las uñas de mentira, mi bronceado es de mentira, mis arrugas no existen porque soy de mentira. No soy natural, no tengo nada de natural, y ahora van a ver cómo me pongo bótox", expresó la cantante.

Tras esto, Lugg llamó a las mujeres a reflexionar "sobre diversos temas que le afectan y hoy habló sobre la subjetividad de la belleza y reveló los cambios estéticos que se ha realizado con el tiempo".

"Mi punto es, sé que nace de un lugar bondadoso y ese tipo de comentarios están hechos, en teoría, como para halagarme. Pero, eso de categorizar a las mujeres entre mujer natural y mujer no natural. ¿Por qué tenemos siempre que categorizarnos?", sentenció.