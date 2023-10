Will Smith responde a las confesiones de Jada Pinkett Smith

En la promoción de su libro de memorias, Jada Pinkett Smith reveló su quiebre con Will Smith, llevando alrededor de 7 años separados.

"Cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo. Creo que seguíamos atrapados en nuestra fantasía de cómo pensábamos que debería ser la otra persona", explicó la actriz a la cadena NBC.

Pese a la separación la expareja, que contrajo matrimonio en 1997, no tiene intenciones de divorciarse según la voz de "Gloria" en "Madagascar", ya que "prometí que nunca habría una razón para que nos divorciemos, que lo haríamos funcionar y simplemente no he podido romper esa promesa".

La respuesta de Will Smith

Tras estas palabras, el ganador del Oscar se tomó el tiempo para escribir al New York Times asegurando que el libro, que saldrá a la venta el 17 de octubre, "lo despertó".

"Ella ha vivido una vida más al límite (...) es más resistente, inteligente y compasiva de lo que pensaba", expresó Smith.

Asimismo el actor, que causó controversia al golpear a Chris Rock por defender a su esposa, añadió: "Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional", escribió Smith. "Y es muy fácil perder la sensibilidad ante sus matices ocultos y su belleza sutil".