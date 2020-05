Josefina Montané postula a premio en Alemania por su primer rol lésbico

La actriz Josefina Montanté fue nominada a Mejor Actriz Secundaria en el festival Die Sierale, el más anitguo de Alemania para contenido digital, por su papel en la webserie "Whatever".

En esta producción, estrenada en Youtube, la ex Canal 13 interpretó el primer rol lésbico de su carrera junto a Catherine Mazoyer. "Me sorprendió mucho esta nominación. Es mi primera webserie y no sabía que existían estos festivales. Es lindo que se reconozca fuera de Chile el trabajo que estamos haciendo", dijo Montané acerca de la nominación.

Además de considerar el trabajo de la chilena, el certamen alemán nominó a "Whatever" como Mejor Serie.

Dirigida por Iñaki Velásquez, la serie ambienta su historia en el año 2005 y sigue a un grupo de jóvenes de distintas tribus urbanas que se hacen famosos al participar en un programa de televisión.

El festival Die Sierale se realizará entre el 3 y el 8 de junio de manera virtual.