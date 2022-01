Leslie Grace y HBO Max presentan la primera imagen de la actriz como "Batgirl"

Leslie Grace ha sido la primera en compartir la imagen donde muestra el traje que usará para personificar a "Batgirl", la superheroína que une al mundo de DC para la esperada película en la que trabaja HBO Max.

La actriz contó que esta lista para convertirse en Bárbara Gordon. El traje recuerda el rediseño que se hizo en el 2014 para el relanzamiento de los cómics.

La revelación de esta imagen aparece como una jugada astuta desde Warner tras las filtraciones de algunas fotos desde el set de rodaje, y vino acompañada con una significativa frase sacada directamente del cómic "Batgirl: Año uno".

"Utilizo sus expectativas en su contra. Esa será su debilidad. No la mía. Que todos me subestimen. Y cuando bajen la guardia, y su orgullo crezca, déjame patearles el trasero", fueron las palabras escogidas.

"Batgirl" aún no tiene fecha de estreno en HBO Max. Las filmaciones se están haciendo en Reino Unido bajo la dirección de Adil El Arbi y Bilall Fallah (Bad Boys for Life), mientras que el guion está a cargo de Christina Hodson (Birds of Prey).