"Mad Men", "Prison Break" "The X Files" y "Sons of Anarchy" aterrizan en Amazon Prime para julio

El mes de julio en Amazon Prime estará cargado de grandes series, diferentes en estilos, pero que cada una dejó una huella importante en la industria.

El 3 de julio aterrizará al servicio streaming "Mad Men", la aplaudida producción de AMC sobre una de las agencias de publicidad más prestigiosas de Nueva York a principios de la década de 1960.

Para el 7 será el turno de las 11 temporadas de "The X-Files", cuya invitación es descubrir los casos paranormales junto a Mulder y Scully.

Antes, el día 1, estarán disponibles las 6 temporadas de "Glee", las cinco de "Prison Break", las primeras siete de "Homeland" y las primeras nueve de "Modern Family".

Ya pensando en el 15 de julio, será turno de todas las entregas (7) de "Sons of Anarchy", la serie de FX que sigue el arenoso inframundo de los clubes de motociclistas fuera de la ley.

La Jauría

Otra de las novedades es la serie chilena "La Jauría", quue cuenta la historia de la desaparición de una joven en una escuela católica, que lleva a cabo una manifestación e involuntariamente se vuelve el centro de una investigación policiaca que expone un mortal juego en línea que recluta a hombres para cometer actos de violencia en contra de mujeres.

Es protagonizada por Daniela Vega, Antonia Zegers y María Gracia Omegna, junto con Mariana Di Girolamo, Antonia Giesen, Paula Luchsinger , Alberto Guerra, Marcelo Alonso y Francisco Reyes.

Otras llegadas

El 1 también será turno de las películas "Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales" y "Wreck-It Ralph". Para el 23 llega "Bombshell" sobre el escándalo de acoso sexual en la cadena FOX.

El 26 "The Hunger Games: Catching Fire"; el 30 "Hotel Transylvania 3: Summer Vacation" y "The Equalizer 2".

Para el 3 llega la segunda temporada de "Hannah"; el 17 la serie original "El candidato" y el 24 las temporadas 15, 16 y 17 de "Family Guy".