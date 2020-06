Netflix lanzó sus novedades del mes de julio

Netlix anunció sus novedades para el mes de julio, entre las que destacan la segunda parte de la temporada final de "Las chicas del cable" y lo nuevo de "Vis a vis".

Además, en clásicos del cine se sumará "La lista de Schindler" y también "Harry Potter y la cámara secreta" y "Spider-Man: De regreso a casa".

Series



Maldita (17/7/2020)

En esta nueva versión de la leyenda, la adolescente Nimue se une al mercenario Arturo en una misión para encontrar a Merlín y entregar una espada ancestral.



The Umbrella Academy: Temporada 2 (31/7/2020)

Los superpoderosos hermanos Hargreeves regresan en esta segunda temporada.



Oscuro deseo (15/7/2020)

Alma, una mujer casada, sale de casa para vivir un fin de semana lleno de pasión y con un final trágico, que le hace dudar de las personas más cercanas a ella.



Las chicas del cable: Temporada final: Parte 2 (3/7/2020)

Cuando la archienemiga de Lidia usa un campo de reeducación para desquitarse, Lidia y sus amigos se enfrentan de forma aún más desafiante al régimen de Franco.



Vis a vis: El oasis (31/7/2020)

Después de robar joyas por años, Zulema y Macarena reclutan a cuatro mujeres para un espectacular atraco durante una boda en una familia ligada al narcotráfico.



JU-ON: Orígenes (3/7/2020)

Un investigador paranormal busca sin descanso una casa encantada donde una madre y su hijo experimentaron sucesos horribles hace muchos años.



La celestina de la India (16/7/2020)

La casamentera Sima Taparia guía a clientes de EE. UU. y la India en el proceso del matrimonio arreglado y brinda una mirada exclusiva de la costumbre en la actualidad.



Chicas buenas: Temporada 3 (26/7/2020)

Las mamás delincuentes Beth, Ruby y Annie regresan para afrontar las consecuencias de sus locuras de la temporada pasada.



Desplazados: Miniserie (8/7/2020)

Los destinos de una mujer en fuga, un refugiado angustiado, una burócrata y un esforzado padre se encuentran en un centro de detención migratoria en Australia.



Warrior Nun (2/7/2020)

Una adolescente huérfana despierta en una morgue y descubre que una secta secreta de monjas cazademonios le ha conferido superpoderes y la ha elegido para portar el Halo.



Get Even (31/7/2020)

Cuatro adolescentes se unen para vengarse de sus hostigadores, hasta que las acusan de un crimen que no cometieron. ¿Pagarán a sus acusadores con la misma moneda?



The Protector: Temporada 4 (9/7/2020)

Vizier y los Inmortales reinan en la Estambul de hoy. Hakan viaja al pasado para detener una guerra. Zeynep pasa por una poderosa transformación.



Cambio de piel: Antes y después (15/7/2020)

La cirujana plástica Sheila Nazarian y la enfermera experta en cuidado de la piel Jamie aplican técnicas innovadoras para darles a sus clientes una vida mejor.

Zac Efron: Con los pies sobre la tierra (10/7/2020)

El actor Zac Efron viaja por todo el mundo con el experto en bienestar Darin Ollen en busca de maneras más sanas y sostenibles de vivir.



Símbolos (22/7/2020)

El asesinato de una joven revive un caso sin resolver de hace diez años. Ahora, el nuevo comandante de la policía deberá romper el silencio que envuelve a todo un pueblo.



Karppi: Temporada 2 (1/7/2020)

Los detectives de Helsinki Sofia Karppi y Sakari Nurmi recorren la ciudad siguiéndole la pista a una supuesta conexión entre una muerte y una red de corrupción.



How to Sell Drugs Online (Fast): Temporada 2 (21/7/2020)

Después de un comienzo accidentado, Moritz y el equipo ponen manos a la obra. Pero, a medida que el éxito de la tienda de drogas aumenta, también lo hace el peligro.



¡A cantar! España (24/7/2020)

¡Nuevo concurso de canto! Los participantes compiten cantando los éxitos de siempre y suman más dinero en el pozo cada vez que afinan.



Da el sí (1/7/2020)

La boda soñada sí se puede hacer realidad, especialmente cuando los expertos Jeremiah Brent, Thai Nguyen y Gabriele Bertaccini organizan el día perfecto para estas parejas.



Inside the World's Toughest Prisons: Temporada 4 (29/7/2020)

El periodista Raphael Rowe vive la experiencia de un recluso en sus investigaciones de prisiones peligrosas en Paraguay, Alemania, Mauricio y Lesoto.



El desafío del beso (17/7/2020)

Los adolescentes de un pueblo ganadero de Brasil entran en pánico cuando se ven amenazados por el brote de una contagiosa infección que se transmite por un beso.

The Blacklist: Temporada 7 (18/7/2020)

Katarina secuestró a Red. Pero ahora Liz y el equipo tienen muchas más dudas acerca de cuál es su verdadera identidad.

Jane The Virgin: Temporada 5 (6/7/2020)

Un impactante descubrimiento pone a Jane en una situación incómoda con Rafael en un momento crucial de su relación. El pasado de Petra amenaza su futuro con J.R.

Películas



La vieja guardia (10/7/2020)

Cuatro guerreros inmortales que llevan siglos protegiendo a la humanidad son perseguidos por sus misteriosos poderes, justo cuando descubren a una nueva integrante.



Bajo el sol de Riccione (1/7/2020)

De vacaciones en las playas de Riccione, un grupo de adolescentes entablan amistad y se ayudan unos a otros a sobrevivir a relaciones románticas y amores de verano.



El stand de los besos 2 (24/7/2020)

En esta secuela, Elle intenta mantener una relación a larga distancia, postular a universidades y empezar una amistad que podría cambiar todos sus planes.



Atrapa ese email (3/7/2020)

Wes, una romántica empedernida con un par de copas encima, envía un vergonzoso email y viaja a México con sus amigas para borrarlo antes de que su nuevo amor lo lea.

Una mente canina (3/7/2020)

Oliver, un genio de 12 años, descubre la manera de escuchar lo que piensa su perro y une fuerzas con él para mantener unida a su familia.



Encuentro fatal (16/7/2020)

Una abogada queda atrapada en un juego aterrador cuando una simple salida con un amigo se convierte en una obsesión que pone en peligro a sus seres queridos.



Galletas de animalitos (24/7/2020)

Una familia hereda un circo destartalado... y una caja mágica de galletas de animalitos que transforman a los glotones en fieras de carne y hueso.



Ofrenda a la tormenta (24/7/2020)

Amaia investiga varias muertes infantiles y horripilantes rituales, mientras quienes la rodean corren un grave peligro. Última parte de la trilogía del Baztán.



Hater (29/7/2020)

Un joven estudiante de Leyes empieza a sobresalir en el mundo de la difamación en redes sociales, pero su odio virtual pronto le trae consecuencias en el mundo real.



Los infieles (15/7/2020)

Desde mentiras extravagantes hasta sorpresas sensuales: una colección de anécdotas que captura las experiencias de varios hombres con la fidelidad y las relaciones.

Extraordinario (31/7/2020)

Tras estudiar en casa toda su vida, un chico con diferencias faciales asiste a una escuela tradicional, donde debe encontrar amigos entre sus acosadores.

Harry Potter y la cámara secreta (30/7/2020)

Harry ignora las advertencias de Dobby de no volver a Hogwarts y se une a Ron y a Hermione para investigar una misteriosa serie de ataques.

Spider-Man: De regreso a casa (16/7/2020)

Peter Parker vuelve a su rutina de estudiante hasta que la aparición de un nuevo villano le da la oportunidad de demostrar su valor como superhéroe.

La lista de Schindler (1/7/2020)

Un película que cuenta cómo Oskar Schindler gastó toda su fortuna en salvar a más de mil judíos que iban a ser enviados al campo de exterminio de Auschwitz.

Un detective suelto en Hollywood (1/7/2020)

Alex Foley es un intrépido detective de Detroit. Cuando la investigación de un asesinato lo lleva a Beverly Hills, conocerá a sus pretenciosos y difíciles habitantes.

Un detective suelto en Hollywood II (1/7/2020)

El detective Alex Foley regresa al sol californiano para investigar un atentado contra su amigo, el capitán Andrew Bogomil, y encontrará Beverly Hills tal como la dejó.

El crimen del padre Amaro (1/7/2020)

El recientemente ordenado padre Amaro viaja a un pequeño pueblo a ayudar al padre Benito y descubre que él no sigue las leyes locales ni a la iglesia.

Jigsaw: El juego continúa (2/7/2020)

Una cadena de asesinatos por toda la ciudad deja pasmados a los investigadores, ya que la evidencia apunta a un asesino en serie que lleva años muerto.

Pitch Perfect 3: La última nota (27/7/2020)

Ya dejaron atrás la universidad, pero las Bellas se vuelven a reunir para un concurso en el extranjero que pondrá a prueba su capacidad y su amistad.

American Pie 2: Tu segunda vez (1/7/2020)

Jim, Oz, Kevin y Stifler están de regreso, más cachondos que nunca. Después de su primer año de universidad, se reencuentran y alquilan una casa por el verano.

American pie presenta: La casa Beta (1/7/2020)

Stifler y su primo Erik vuelven por un pedazo más de pastel mientras hay duelo de fraternidades.

American Pie presenta: Una carrera al desnudo (1/7/2020)

Erik, el primo virgen de Matt y Steve Stifler, vence su timidez cuando participa con sus amigos en un maratón sin ropa por la universidad.

Deslizando a la gloria (1/7/2020)

Dos divos del patinaje artístico se quedan sin medallas y sin futuro cuando protagonizan un escándalo olímpico. Solo hay una manera de volver a la pista: ¡juntos!

Documentales y especiales

Street Food: Latinoamérica (21/7/2020)

Viaja a seis países con esta serie documental y explora vibrantes escenas culinarias en lugares como Oaxaca, México, y Buenos Aires, Argentina.



Jack Whitehall: I'm Only Joking (21/7/2020)

Nuevo especial de stand up del comediante británico Jack Whitehall.



Misterios sin resolver (1/7/2020)

La legendaria serie regresa con desapariciones, muertes y encuentros paranormales inexplicables, con la esperanza de que su audiencia tenga la clave de estos misterios.



Ciudad del Miedo: Nueva York vs. La mafia: Miniserie (22/7/2020)

Esta serie documental narra la caída de las cinco familias de la mafia en Nueva York por obra de las agencias federales en los años ochenta.



El negocio de las drogas: Miniserie (14/7/2020)

Para identificar cómo las drogas llevan a las personas a cometer acciones extrañas, e incluso mortales, una exanalista de la CIA investiga seis sustancias ilícitas.



Walter Mercado: Mucho mucho amor (8/7/2020)

El exitosísimo astrólogo Walter Mercado no tuvo igual: extravagante en una sociedad machista, un genio en el mundo de los negocios, y un mensajero de amor y esperanza.



Last Chance U: Laney (28/7/2020)

La serie documental sobre fútbol americano universitario llega a Oakland, California para seguir a los Laney College Eagles, entrenados por John Beam.



Urzila Carlson: Overqualified Loser (14/7/2020)

En este stand up grabado en Melbourne, Urzila Carlson nos sigue haciendo reír a carcajadas con opiniones sobre Perder para ganar, los videos sexuales y el vino en caja.

Descubriendo a Anna Frank: Historias paralelas (1/7/2020)

La ganadora del Óscar Helen Mirren sigue las huellas de Anna a través de su diario y las vidas de cinco sobrevivientes.

Niños y familia



El club de las niñeras (3/7/2020)

Los aclamados libros de Ann M. Martin son adaptados a nuestros días en esta serie sobre un grupo de amigas que comienzan un negocio de cuidado de niños.



Hola, ninja: Temporada 3 (10/7/2020)

En su tercera temporada, los valientes ninjas aprenden nuevos katas, conocen a Gen, el primo de Wesley, y visitan la ciudad natal de Baa-chan: Osaka, Japón.



Dragones: Equipo de rescate: Secretos de un Ala Musical (24/7/2020)

Cuando la hermosa voz de un Ala Musical hipnotiza a los dragones y a los habitantes de Huttsgalor, el Equipo de Rescate debe encontrar la forma de romper el hechizo.



Ashley Garcia: Genius in Love (20/7/2020)

Después del baile de la escuela, Ashley continúa su aventura en California y navega la gloria y el horror de la vida romántica de una adolescente.



Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos en el espacio (10/7/2020)

El dúo de mejores amigos Jorge y Berto, junto con sus compañeros de clase y su estricto director, son reclutados para una misteriosa misión en el espacio.



Isla Larva: La película (23/7/2020)

Las disparatadas aventuras de las larvas Yellow y Red en su isla tropical llegan a la pantalla grande, donde aumentan aún más el nivel de diversión.



Chico Bon Bon: Un mono con herramientas: Temporada 2 (1/7/2020)

Chico Bon Bon y sus Reparadores están listos para resolver problemas, desde calentar una taza de chocolate frío hasta rescatar una hamburguesa de una caja fuerte.

Los Jóvenes Titanes en acción: Temporada 5 (1/7/2020)

En otra temporada de misiones y travesuras, los superhéroes adolescentes hacen una película, inventan historias y se aventuran al espacio. Pero no siempre tienen éxito.

Abby Hatcher: Temporada 1 (1/7/2020)

Una niña de gran corazón ayuda a sus amigos —los adorables Fluzzies que viven en su hotel— a explorar sentimientos, arreglar contratiempos y aceptar sus singularidades.

Astro Boy (15/7/2020)

Astro Boy, un robot creado por el Dr. Tenma, se aventura por territorio desconocido buscando un propósito antes de regresar a salvar a sus seres queridos.

Anime



Japón se hunde: 2020 (9/7/2020)

Tras una serie de terremotos devastadores, una familia con mucha determinación debe sortear un obstáculo tras otro para sobrevivir en las ruinas del archipiélago japonés.

Transformers: La guerra por Cybertron - Trilogía (30/7/2020)

En esta serie sobre el origen de los Transformers, los Autobots y los Decepticons luchan en un planeta agonizante por el control de la chispa suprema.

Pokémon: Sol y Luna - Ultraleyendas (1/7/2020)

A Ash le queda solo una batalla más que pelear, pero aún les queda mucho por hacer a él y los Ultra Guardianes junto con sus amigos en Alola.

Yu-Gi-Oh!: Temporada 1 (8/7/2020)

Junto con sus amigos y un espíritu, Yugi Muto lucha contra el millonario Maximillion Pegasus para recuperar el alma de su abuelo en el juego de cartas Duel Monsters.

Yu-Gi-Oh!: Temporada 2 (8/7/2020)

Yugi y sus amigos Joey, Tristán y Téa se unen a una feroz competencia para impedir que Marik se adueñe del mundo.