Netflix pide disculpas por descripción y publicidad de película francesa sobre niñas

Una fuerte polémica se generó a raíz de la publicidad de la película "Cuties", la que se estrenará durante el mes de septiembre en Netflix.

La cinta francesa ganadora del Festival de Sundance fue acusada de promover la pedofilia, generando en Twitter el movimiento #NetflixPedofilia.

Dentro de la sinopsis que se leyó en diversas plataformas en español, principalmente en España, decía lo siguiente: "Amy tiene once años y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente, entonces empieza a explorar la feminidad y desafiar la familia religiosa".

Esto acompañado de la imagen promocional desató las críticas en redes sociales, debido a la ropa y lo maquilladas que aparecen estas niñas. Tanto fue el revuelo, que se reunirón más de 20.000 firmas en Change.org para sacar la producción.

Desde Netflix acusaron el golpe y cambiaron la descripción. "Amy tiene 11 años y se queda alucinada con un grupo de baile de chicas. Para unirse a ellas empieza a explorar su feminidad, desafiando las tradiciones de su familia". Además pidieron disculpas en redes sociales:

"Sentimos mucho el uso del material, no apropiado, empleado en esta película. No era una representación adecuada del título, por lo que tanto la imagen y la descripción han sido actualizadas", señalaron.

Respecto al enfoque de la película, la directora Maïmouna Doucouré lo explicó de la siguiente forma: "Surgió cuando en una fiesta de barrio vi a un grupo de chicas de 11 años subirse al escenario y bailar de una manera muy sensual y con ropa muy corta. Me chocó bastante y me pregunté si eran conscientes de la disponibilidad sexual que transmitían".

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.