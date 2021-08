Star+ revela precio de suscripción en Chile

A casi tres semanas de su debut en Chile, el servicio de streaming Star+, plataforma con contenido para adultos de Disney, anunció el precio de su suscripción mensual y anual.

La plataforma llegará el próximo 31 de agosto al país y lo hará con una promoción llamada "Combo+", que reunirá a Star+ con Disney+ por un precio especial, con un ahorro de un 30%.

El precio mensual de Star+ será de $8.500 y anual de $84.900, y si se opta por el Combo+ el valor queda en $10.500 al mes.

Los suscriptores de Star+ podrán disfrutar de contenido en hasta 4 dispositivos en simultáneo, descargas limitadas en hasta 10 dispositivos, recomendaciones personalizadas y la posibilidad de configurar siete perfiles diferentes, incluyendo la opción de control parental.

En las series, Star+ contará con las temporadas completas de "Los Simpson", "Family Guy", "American Dad!", "Futurama", "This is Us", "The Walking Dead", "American Horror Story" y "Pose", además de títulos icónicos, como "Grey´s Anatomy", "24", "Homeland", "Modern Family", "Lost", "How I met your Mother", "The X Files" y "Prison Break".

En cuanto a las películas, se anuncia que tendrá títulos que van desde la reciente ganadora en los Oscar "Nomadland" a éxitos como "Deadpool", "Deadpool 2", "Logan", "Bohemian Rhapsody" y "Jojo Rabbit", junto con las sagas de "Alien", "Duro de Matar" y "El Planeta de los Simios".

Y sobre ESPN, el servicio tendrá diversas ligas como la Premier League y La Liga española, partidos de Copa Libertadores, así como también partidos de MLB, NHL, competencias de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo y MMA (como, por ejemplo, UFC), entre otros deportes.